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ستاد القاهرة يستضيف تجارب منتخب الكاراتيه للشباب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكاراتيه عن تفاصيل بطولة تجارب منتخب تحت 21 سنة ، المقرر إقامتها في الفترة من  17 الى 20 مارس الجارى باستاد القاهرة الدولى للفردى كاتا ، وكوميتيه.

وفقا للتفاصيل التي تم إعلانها فإن البطولة يتم خلالها اختيار أصحاب المراكز من الأول الى الثالث ، بعدد 4 لاعبين من كل مسابقة، على أن يتم وزن اللاعب وفقا لميزانه الفعلى في جدول الأوزان ، و حال وجود اختلاف في الميزان بالزيادة أو النقصان ، يتم ترحيله لميزانه الفعلى.

ويشارك منتخب الكاراتيه رجال وسيدات في دورة الألعاب العالمية المقرر اقامتها في أمريكا في الفترة من  7 الى 17 يوليو المقبل ، بامريكا ، بقائمة تضم 8 لاعبين هم كل من فريال اشرف ، جيانا فاروق ، منة شعبان ، وأحلام حمدى ، وعلى الصاوى، و عبد الله ممدوح ، يوسف عماد، بالإضافة إلى طه طارق .


تعليمات التجارب

 

  

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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