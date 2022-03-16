شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد القاهرة يستضيف تجارب منتخب الكاراتيه للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكاراتيه عن تفاصيل بطولة تجارب منتخب تحت 21 سنة ، المقرر إقامتها في الفترة من 17 الى 20 مارس الجارى باستاد القاهرة الدولى للفردى كاتا ، وكوميتيه.

وفقا للتفاصيل التي تم إعلانها فإن البطولة يتم خلالها اختيار أصحاب المراكز من الأول الى الثالث ، بعدد 4 لاعبين من كل مسابقة، على أن يتم وزن اللاعب وفقا لميزانه الفعلى في جدول الأوزان ، و حال وجود اختلاف في الميزان بالزيادة أو النقصان ، يتم ترحيله لميزانه الفعلى.

ويشارك منتخب الكاراتيه رجال وسيدات في دورة الألعاب العالمية المقرر اقامتها في أمريكا في الفترة من 7 الى 17 يوليو المقبل ، بامريكا ، بقائمة تضم 8 لاعبين هم كل من فريال اشرف ، جيانا فاروق ، منة شعبان ، وأحلام حمدى ، وعلى الصاوى، و عبد الله ممدوح ، يوسف عماد، بالإضافة إلى طه طارق .