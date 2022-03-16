شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية فى مهمة سهلة أمام بنها اليوم فى لقاء القمة والقاع بمجموعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى نادى الداخلية في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، فريق بنها في إطار مباريات الأسبوع الثانى عشر من منافسات مجموعة القاهرة في القسم الثانى.

ويدخل الداخلية تحت قيادة سيد عيد المباراة في صدارة مجموعة القاهرة برصيد 50 نقطة من 21 مباراة، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادى بتروجت صاحب الـ40 نقطة، ليقترب كثيرا من العودة للدورى الممتاز من جديد.

ويسعى سيد عيد لمواصلة تحقيق الفوز والثلاث نقاط، وتقديم العروض الرائعة التى يسير عليها الفريق منذ بداية مباريات مجموعة القاهرة.

فى المقابل، يدخل نادى بنها المباراة في المركز الأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 21 مباراة، ليقترب كثيرا من الهبوط للدرجة الثالثة، ويأمل في تحقيق المفاجأة وإسقاط الداخلية أو الخروج بنقطة التعادل.

1 الداخلية 50 نقطة

2 بتروجت 40 نقطة

3 الترسانة 36 نقطة

4 وادى دجلة 35 نقطة

5 السكة الحديد 35 نقطة

6 زد أف سى 35 نقطة

7 بورتو السويس 34 نقطة

8 القناة 32 نقطة

9 منتخب السويس 29 نقطة

10 المصرية للاتصالات 28 نقطة

11 الإنتاج الحربى 25 نقطة

12 النصر 22 نقطة

13 بور فؤاد 17 نقطة

14 المريخ 15 نقطة

15 بلبيس 15 نقطة

16 بنها 10 نقاط