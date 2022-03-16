لاعب في تشيلسي يتكفَّل بمصاريف سفر زملائه لخوض مباراة رسمية

في الوقت الذي تعصف الأزمات بنادي تشيلسي على خلفية العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، بادر أحد لاعبيه بإعلان استعداده التام لتحمل تكاليف سفر الفريق، من أجل خوض مباراته القادمة.



ومن المقرر أن يحل تشيلسي ضيفاً على ميدلسبره، يوم السبت 19 مارس/آذار 2022، على ملعب "ريفرسايد ستديوم"، ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.



وتسببت قرارات الحكومة البريطانية بتجميد أصول رومان أبراموفيتش، مالك النادي، بالعديد من المتاعب للبلوز، والتي ترتب عليها تحديد مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني فقط، من أجل إنفاقه على المباراة الواحدة خارج الديار، وهو مبلغ ضئيل للغاية.



هافيرتز يريد تحمل مصاريف سفر تشيلسي

وقال الألماني كاي هافيرتز في تصريحات صحفية: "سأدفع من جيبي الخاص، هذه ليست مشكلة بالنسبة لي أو لأي لاعب في الفريق، الأهم بالنسبة لنا كفريق أن نأتي ونلعب المباريات".



وأضاف: "أعتقد أن هناك الكثير من اللحظات الصعبة التي سنمر بها بعد ذلك، فما يدور حولنا نتأثر به بكل تأكيد، لذلك سأساعد في دفع ثمن تكاليف السفر".



وكان الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي أكد أن ناديه بطل أوروبا اضطر إلى إجراء تعديلات في عدد أفراد الجهاز الفني الذين يسافرون ويقيمون في مدينة ليل الفرنسية، حيث يخوض مباراة الإياب في دور الستة عشر لدوري الأبطال الأربعاء.



وأضاف المدرب الألماني أن الحاجة إلى السفر بالطائرة لا تتعلق "بالرفاهية" لكن من أجل أن يصل الفريق في حالة جيدة لخوض المباريات في خضم جدول مرهق.



وقال توخيل: "هذا مجرد مستوى احترافي للرياضة، حيث نلعب مع وجود يومين بين المباريات بينما يملك منافسنا أربعة أيام بين المباريات. وقد وصلنا مع احتمالات حدوث إصابات. لذلك من الأفضل أن تسافر بطائرة وليس بحافلة".



تشيلسي يطلب اللعب بدون جماهير

كما طلب تشيلسي إقامة مباراة ميدلسبره بدون جماهير من أجل "النزاهة الرياضية" لأنه لا يستطيع بيع تذاكر بسبب القيود المفروضة من قبل الحكومة البريطانية على رخصته.



ونشر النادي بياناً عبر موقعه الإلكتروني قال فيه: "يدرك تشيلسي جيداً أن نتيجة ذلك قد يكون لها تأثير كبير على ميدلسبره وجماهيره، إضافة إلى جماهيرنا التي اشترت العدد المحدود من التذاكر التي تم بيعها قبل الوضع الحالي، لكن نرى أن هذا الطلب هو أعدل شيء وفق الظروف الراهنة".



وأوضح مدرب "البلوز" في البيان، أنه كان متردداً في إرسال الطلب، القاضي بمنع دخول أي من جمهوري الفريقين، لأسباب تتعلق بالنزاهة الرياضية.



على الجهة الأخرى، أثار هذا الطلب استياء نادي ميدلسبره الذي وصفه "بالغريب"، وذلك خلال بيان رسمي صادر عنه.



وقال ميدلسبره: "علمنا بتقدم تشيلسي بطلب لخوض مباراة يوم السبت في ثمن نهائي كأس الاتحاد خلف الأبواب المغلقة، ونرى هذا الطلب غريباً".



وأوضح: "يدرك الجميع أسباب معاقبة تشيلسي، وهذا أمر ليس له أي علاقة بنا، فليس من العدل معاقبة ميدلسبره وجماهيره، بالنظر إلى أسباب هذه العقوبات، فإن تحجج تشيلسي بالنزاهة الرياضية، هو أمر مثير للسخرية لأقصى الحدود".



وأكد النادي في ختام بيانه أنه ينتظر إخطاراً رسمياً من الاتحاد الإنجليزي بهذا الخصوص، مشيراً إلى أنه يستهجن تصرفات تشيلسي بأشد العبارات.



غضب واستياء من الطلب

ولاقى بيان تشيلسي امتعاضاً من طرف الحكومة البريطانية، التي قالت في بيان: "نحن لا نعارض أن يكون لدى تشيلسي مشجعون في المباريات على المدى الطويل، لكننا لن نسمح بذهاب المال من مبيعات التذاكر لأشخاص خاضعين للعقوبات".



وأضاف: "يجب أن يقضي تشيلسي وقتاً أقل من القلق بشأن حضور بضعة آلاف من المشجعين، والتركيز على بيع ناديهم في يد شخص ليس متعلقاً بالحرب".

(عربي بوست)

