شكرا لقرائتكم خبر عن دروس خصوصية من فيريرا لمهاجمى الزمالك قبل مواجهة بيترو أتليتكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، علي التحدث بشكل منفرد مع مهاجمي الفريق قبل لقاء بترو أتلتيكو الأنجولي، خاصة بعد الأخطاء الكبيرة التي ارتكبت خلال مواجهة الوداد المغربي الأخيرة.

ومنح البروفيسور درس خصوصى لمهاجمي الفريق حول كيفية إنهاء الهجمة واستغلال أنصاف الفرص التي تأتى أمام مرمى الخصم، بالإضافة إلي كيفية التمركز داخل منطقة الجزاء بعدما اكتشف فيريرا إن مهاجمي الزمالك يكون في أغلب الوقت تمركزهم داخل منطقة الجزاء خطأ، ولا يستلمون الكرة بالشكل المثالي.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.

وعقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، على هامش مران أمس،وحرص المدير الفني على توجيه المدافع الدولى ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، استعدادا للفترة المقبلة ، خاصة وأنه يعلم الإمكانيات الفنية للمدافع الدولى ويثق فى إمكانياته جيدا بالرغم من تذبذب الخط الخلفى للفريق الأبيض خلال الفترة الماضية وإحراز العديد من الأهداف السهلة سواء محليا أو أفريقيا وهو ما أدى لتأثيره على مستوى اللاعب نفسه.