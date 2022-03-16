شكرا لقرائتكم خبر عن بشرة خير.. مصر لا تعرف الهزيمة أمام السنغال فى تصفيات أفريقيا لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو حاليا فوق مباراتى منتخب مصر أمام منتخب السنغال المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022.

وأعلن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر قائمة مبدئية تضم 9 لاعبين محترفين، وهم كالتالي: محمد صلاح لاعب ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، محمد الننى لاعب ارسنال، مصطفى محمد لاعب جالطة سراي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت، مصطفى فتحى لاعب التعاون السعودي، أحمد ياسر ريان مهاجم التاى سبور، أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور، كريم حافظ لاعب بنى مالتيا سبور.

وتقابل منتخب مصر مع السنغال من قبل في مباراتين فقط في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وكانت في عام 2002، والتي نجحت السنغال وقتئذ في خطف بطاقة التأهل لكأس العالم.

مصر لا تعرف الهزيمة أمام السنغال

رغم نجاح السنغال في التأهل إلا أن المنتخب الوطنى تعادل في المباراة الأولى سلبيا مع السنغال في داكار، قبل أن يفوز في المباراة الثانية في القاهرة بهدف نظيف، خلال مباريات المجموعة التي أسفرت عنها القرعة في ذلك الوقت.

أعلن اتحاد الكرة فتح باب الحجز صباح غدٍ الثلاثاء، لشراء تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام السنغال في اللقاء المقرر له يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي:

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه .

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

الدرجة الثالثة 100 جنيه.