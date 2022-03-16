شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام المريخ السودانى بفرمان موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى على إجراء تغييرات في تشكيلة المارد الأحمر التي ستواجه المريخ السودانى في السادسة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، وينوى موسيمانى إعادة أحمد عبد القادر للتشكيل الأساسى للفريق بعدما كان اللاعب بديلاً فى لقاء صن داونز، ويبحث موسيماني مع معاونيه إمكانية إعادة عبد القادر للتشكيل الأساسي لما يمثله اللاعب من قوية كبيرة على الصعيد الفني باعتباره واحداً من أفضل اللاعبين في مركزه.

كما يحسم موسيمانى مصير الجبهة اليمنى للأهلى عقب حسم الموقف الطبي للثنائى محمد هانى وكريم فؤاد اللذان تعرضا للإصابة وفى حالة جاهزية هانى سيعود للتشكيل الاساسى لتدعيم خط الدفاع بجانب دوره الهجومى، بينما استقر موسيمانى على وضع بيرسى تاو على دكة البدلاء في مباراة المريخ بسبب تراجع مستواه، وسيطرت حالة من الغضب على موسيماني تجاه نجوم الفريق الأحمر بسبب الأداء السيئ الذى ظهر عليه اللاعبون فى مباراتهم الأخيرة ضد صن داونز الجنوب أفريقى فى رابع جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف وصعب من مهمته فى الصعود إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية.

وعبر موسيماني عن غضبه من المستوى الذى ظهر عليه بعض اللاعبين فى مباراة صن داونز والتفريط فى تحقيق نتيجة إيجابية، كانت ستفيد الفريق الأحمر فى مشواره بالبطولة القارية، وأبرزهم محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وحمدي فتحي وعلي معلول وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر.

وطالب موسيماني لاعبي الأهلي بضرورة التركيز الشديد فى المباريات القادمة، وأكد لهم أنه لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال السودانيين في المباراتين المتبقيتين بدور المجموعات الإفريقي، لضمان الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال والاستمرار في المنافسة على حصد لقب الأميرة الأفريقية للموسم الثالث على التوالي والمرة الـ11 فى تاريخ القلعة الحمراء.