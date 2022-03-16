الامارات | تطور خطير حول مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني!

شكرا لقرائتكم خبر عن تطور خطير حول مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات خطيرة حول مباراة الأهلي المصري مع نظيره المريخ السوادني المقررة الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، إذ ستقام المواجهة في القاهرة على الرغم من أنها على أرض المريخ بناء على اختيار الفريق السوداني.

وقال نائب رئيس نادي المريخ السوداني عادل أبو جريشة لقناة "الشمس" السودانية: "طلبنا حضور 4500 مشجع للمريخ و500 للأهلي، وهناك اجتماع مع الأجهزة الأمنية الساعة الثانية ظهراً، وسيحسم الأمر بشكل رسمي غدا الأربعاء"، مضيفاً أن "المريخ هو من سيحدد عدد الجماهير مع الأمن، وقد نطلب أن تكون المباراة بدون حضور جماهيري، لذا ننتظر الحسم في اجتماع الغد".

وتعتبر المباراة مهمة للغاية في حسابات التأهل عن المجموعة الأولى التي يتصدرها صن داونز الجنوب إفريقي بـ10 نقاط يليه الاهلي والمريخ والهلال بأربع نقاط، في وقت يتأهل فريقين عن المجموعة للدور الثاني.

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