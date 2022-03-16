الامارات | سعر تذكرة مباراة مصر والسنغال يثير الجدل.. رغم حضور محمد صلاح وماني!

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر تذكرة مباراة مصر والسنغال يثير الجدل.. رغم حضور محمد صلاح وماني! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب المصري مع نظيره السنغالي المقررة في 25 مارس الجاري على استاد القاهرة في الدور الإفريقي الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022" إذ تصل حتى ألفي جنيه مصري (نحو 470 درهم إماراتي).

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي من نقاد رياضيين وجماهير أسعار التذاكر التي أثير جدل طويل حولها، مشددين على أنه مبالغ بها للمشجع العادي الذي يسعى إلى الحضور من المدرجات لمؤازرة منتخب بلده في الاستحقاق المهم.

ويأتي استغراب المشجعين على الرغم من وجود أسماء كبيرة في الملعب من كلا المنتخبين يتقدمهم نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وغيرهم من لاعبين مميزين في الملاعب الأوروبية.

وكانت شركة "تذكرتي" قد فتحت باب الحجز لتذاكر المباراة عبر التطبيق الخاص بالشركة على الإنترنت بدءا من صباح الثلاثاء، وقالت الشركة إنه "بناء على قرار اتحاد كرة القدم المصري، وبعد اجتماعات مع الجهات المختصة، تحدد سعر تذكرة المقصورة بألفي جنيه، وسعر تذكرة الدرجة الأولى 600 جنيه (140 درهم إماراتي)، وسعر تذكرة الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه (95 درهم)، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 250 جنيها (60 درهم)، بينما سعر تذكرة الدرجة الثالثة فقد تحدد بـ100 جنيه (25 درهم)".

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