أتلتيكو مدريد يطيح بمانشستر يونايتد خارج دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في التأهل إلى الدور ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، بهدف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من البطولة القارية.

أحرز هدف الفوز لأتلتيكو مدريد اللاعب رينان لودي في الدقيقة 41 من زمن المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ليحسم أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميونى التأهل لربع النهائي ويطيح بالنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو ورفاقه بمجموع اللقاءين 2-1.

ودخل مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمي: دى خيا.

خط الدفاع: ماجواير، فاران، دالوت، تيليس.

خط الوسط: فريد، برونو فيرنانديز، مكتوميناي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جادون سانشو، إيلانجا.

فيما جاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالى:

حراسة المرمي: يان أوبلاك.

خط الدفاع: سافيتش، خيمينيز، رينيلدو.

خط الوسط: هيريرا، يورينتى، كوكي، لودى، رودريجو دي بول.

خط الهجوم: جواو فيليكس، أنطوان جريزمان.