شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدورى المصري اليوم الأربعاء 16 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري اليوم الأربعاء، حيث تقام ثلاثة مباريات قوية أهمها المواجهة الجماهيرية التي تجمع فريقي الإسماعيلي والاتحاد السكندري في مدينة عروس البحر الأبيض المتوسط.

ويستقبل فريق الاتحاد السكندري تحت قيادة مدربه حسام حسن نظيره الإسماعيلي في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد الإسكندري ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري الممتاز وهي المواجهة التي يدخلها الفريقين بحثا عن الفوز ومصالحة الجماهير، خاصة الاتحاد السكندري الذى ودع مسابقة كاس مصر من دور الـ32 مبكرا أمام سيراميكا، فيما نجح الدراويش في التأهل لثمن النهائي بالفوز على بتروجت.

وفي المباراة الثانية، يستقبل فريق الجونة بقيادة رضا شحاته نظيره المقاولون العرب اذلى يقود محمد عودة، في الثالثة عصرا، على استاد خالد بشارة بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، وهي مواجهة متكافئة يسعى فيها كل فريق لتحقيق الانتصار والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر في قاع الدوري.

وفي اللقاء الثالث، يحل فريق سيراميكا ضيفا ثقيلا على إنبى في الثامنة مساء على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، وهي المباراة التي يدخلها الفريقين بمعنويات كبيرة بعد التأهل لثمن نهائي كأس مصر قبل أيام قليلة.