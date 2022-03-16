شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة المريخ تحسم موقف انضمام محمد هانى للمنتخب.. وإمام عاشور البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مصير انضمام محمد هاني الظهير الأيمن للنادي الأهلي، لصفوف الفراعنة استعدادًا لمباراتي السنغال المقرر لهما يومي 25 و29 مارس الجاري فى التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر، عقب مباراة الأهلي والمريخ المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.

واستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على وضع محمد هاني لاعب الأهلي كبديل لأكرم توفيق لاعب القلعة الحمراء، والذى تعرض لإصابة بالرباط الصليبي في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون.

وفي حالة عدم ظهور محمد هاني بمستوى مميز في مباراة الأهلي والمريخ سيتم الاستقرار على تواجد عمر كمال لاعب فيوتشر ومعه إمام عاشور لاعب الزمالك، للتواجد كظهيرى أيمن في لقاء السنغال، على أن يكون عمر كمال هو اللاعب الأساسي أمام السنغال.

ويدرس الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش الاعتماد على إمام عاشور لاعب الزمالك في مركز الظهير الأيمن كاختيار ثانٍ، حيث يعد عمر كمال عبد الواحد هو اللاعب الأول في هذا المركز في اختيارات الخواجة البرتغالى.

وجاء قرار كيروش بعد ظهور إمام عاشور بمستوى مميز في مباراة المنتخب أمام السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022 التي أقيمت بالكاميرون، ونجاح إمام في إيقاف خطورة ساديو ماني.

وقررالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش تأجيل انطلاق معسكر الفراعنة لمباراتى السنغال في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، لمدة 24 ساعة، لينطلق المعسكر يوم 21 مارس الجارى بدلا من 20 من نفس الشهر.