شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كيروش مع منتخب مصر حتى الآن قبل مواجهة السنغال.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، مباراتان فى غاية الأهمية أمام منتخب السنغال المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022.

وتولى البرتغالى كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر في الثامن من سبتمبر 2021، خلفا للمدرب حسام البدرى الذى تمت إقالته بعد أقل من 24 ساعة على التعادل مع الجابون بنتيجة 1-1، على ملعب فرانسيفيل، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقاد كارلوس كيروش منتخب مصر في 18 مباراة حتى الآن جاءت كالتالى: مباراة ودية و4 مواجهات في تصفيات كأس العالم، و6 مباريات في كأس العرب، و7 مباريات في بطولة أفريقيا الماضية.

لعب: 18 مباراة

فاز: 12 لقاء

تعادل: مباراتان

خسر: 4 مباريات

سجل اللاعبون: 38 هدفا

استقبل: 22 هدفا

من ناحية أخرى، خرج الثنائى محمد مجدى أفشة وأحمد عبد القادر لاعبا النادى الأهلى، من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش قبل مباراتى الفراعنة أمام السنغال فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستقر كيروش على استدعاء من الأهلى كل من محمد الشناوى ومحمد هانى وعمرو السولية وحمدى فتحى وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم، بينما لم يتم حسم موقف الثنائى محمد شريف وياسر إبراهيم النهائى.