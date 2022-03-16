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محمد عادل حكما لمباراة الاتحاد والإسماعيلى.. وأمين عمر لإنبى وسيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسماء حكام مباريات الجولة الـ13 للدوري، حيث يدير محمد عادل مباراة الاتحاد السكندري والإسماعيلي، بينما يدير أمين عمر مباراة إنبي وسيراميكا، ومحمود بسيوني للجونة والمقاولون.

وأعلن حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى اختيار 20 لاعبًا ضمن قائمة زعيم الثغر استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها غدًا الأربعاء فى الخامسة والنصف مساء، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

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وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف وأحمد يحيى.

الدفاع: محمود شبانة ومحمد عبد السلام وصبرى رحيل وهشام صلاح والسيد سالم وعبد الله نصيب وكريم ممدوح.

الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل مانجا وكريم الديب وأحمد عادل ميسى وعبد الغنى محمد وخالد الغندور وفوزى الحناوى.

خط الهجوم: زغلول محمد ومابولولو وبنجامين بوتينج وأحمد محمد.

وفضل حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، تغيير ملعب تدريب الفريق ونقله إلى برج العرب على أن يؤدى تدريبه الأخير على ملعب الفندق لابتعاد اللاعبين عن الأجواء المشحونة المتواجدة داخل النادى عقب الأنباء التى تناثرت عن رغبة مجلس الإدارة بفك الإرتباط مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن بعد هجوم عدد من الجماهير على السوشيال ميديا على الجهاز الفنى

وكانت نتائج الاتحاد السكندرى شهدت هزة كبيرة بالدورى وتأخر ترتيب الفريق، بالإضافة للخروج من دور الـ32 بكأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف.  

ويلتقى الاتحاد السكندرى فريق الإسماعيلى غدا فى الخامسة والنصف على ملعب برج العرب، وحذر حسام حسن اللاعبين من صحوة الدراويش ، مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة أمام خصم ليس أمامه سوى الفوز أو السقوط للهاوية لذلك ستكون المباراة بمثابة طوق النجاة للفريقين الإسماعيلى لمحاولة الهروب من النفق المظلم والاتحاد للهروب من غضب الجماهير وشبح الإقالة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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