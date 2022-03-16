شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى عن انضمامه للمنتخب: أنا حارس دولى ولن أحزن حال عدم استدعائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث شريف إكرامى، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن حظوظه فى الانضمام لمنتخب مصر الفترة المقبلة، حيث يستعد المنتخب لمواجهتى السنغال الحاسمتين لتصفيات المونديال.

وقال شريف إكرامي خلال تصريحات تليفزيونية: "بمنتهى الصراحة بشتغل في الكرة وأجتهد وأقدم أفضل ما لدى، وسأكون سعيدا للغاية حال انضمامي للمنتخب".

وتابع حارس مرمي بيراميدز: "أنا حارس دولي وفي وقت من الأوقات كنت أشارك بشكل أساسي، وبالتأكيد سعيد لما قدمته، ولو انضميت مجددا سيكون إنجازا شخصيا جديدا، ولن أحزن حال عدم انضمامي".

وعن اعتزال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز اللعب الدولي، قال شريف إكرامي: "قرار صحيح بالتأكيد وهذا أمر نسبي من شخص لآخر، لكن عبد الله السعيد شعر أن طاقته انتهت على المستوى الدولي وقرر الاعتزال، وهذا قرار محترم ويحسب له".