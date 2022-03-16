شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: سنبهر الجميع فى تنظيم بطولة العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي عن سعادته لاستضافة بطولة كأس العالم للخماسي الحديث ، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 22 حتى 27 مارس الجارى.

وقال العريان: ” لجنة من الاتحاد الدولي قامت بزيارة لمصر لمعاينة الملاعب المناسبة لمتطلبات البطولة حسب قوانين اللعبة الجديدة والتي تتطلب تواجد جميع الملاعب في مسافة 5 دقائق مشي تماشيا مع النظام الجديد للمنافسة التي ستكون مدتها 90 دقيقة فقط، وحسب الشروط الجديدة حددت اللجنة ثلاث أماكن فقط في مصر تصلح لتنظيم بطولات الخماسي ".

وأضاف العريان: ”ملاعب مصر تعتبر أفضل ملاعب في العالم فهي أفضل من ملاعب جامعة كولورادو سبرنج بالولايات المتحدة الأمريكية، وسنبهر الاتحاد الدولي والعالم بتنظيم هذه البطولة“.

وعن تعديلات قانون اللعبة علق رئيس الاتحاد المصري: ”خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد الدولي للخماسي الحديث" أنه تم تغيير الشكل العام للعبة، وهو أمر يحدث بعد كل دورة أولمبية في كل رياضة، ولكن التغيير هذه المرة كان كبيراً ، فأصبحت المنافسات تنتهي في 90 دقيقة فقط تماشيًا مع متطلبات البث التليفزيوني، وذلك من أجل أن تصبح اللعبة أكثر ديناميكية وسرعة وأكثر متعة للمشاهد العادي، كما أن النهائي أصبح يضم 18 لاعبا بدلًا من 36 لاعبا في النظام القديم، وتم إضافة نصف نهائي يضم أفضل 36 لاعبا من التصفيات، فزادت البطولة يوماً إضافياً، ومنافسات السلاح التي تقام في البداية تستمر نتيجتها مع اللاعبين حتى النهائي“.

وعن عدد المشاركين في البطولة قال رئيس الاتحاد المصري: ”لقد تأثر عدد اللاعبين والدول المشاركة في البطولة بقرار الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بإيقاف روسيا وبيلاروسيا طبقًا لتوجيهات اللجنة الأولمبية الدولية، وهي من أهم الدول في رياضة الخماسي الحديث وتشارك بعدد كبير من اللاعبين، لذلك فقد تراجع عدد المشاركين كما سيتأثر مستوى البطولة الفني بعدم مشاركتهم، لقد كان من المخطط أن تحضر بيلاروسيا إلى مصر قبل انطلاق البطولة لخوض معسكر تدريبي مشترك مع المنتخب الوطني يوم 8 مارس ولكن تم إلغاء حضورهم قبل الموعد بأيام وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي بعدم مشاركتهم في البطولة“.

وأوضح العريان أن المستوى الفني للبطولة سيتأثر بغياب روسيا وبيلاروسيا عن البطولة وسيضاعف من فرص المصريين في التأهل للنهائي، هايدي عادل العائدة من إصابة لديها فرصة، ولدينا ايضًا اللاعبتان سلمى أيمن وأميرة قنديل في مستوى رائع، وفي منافسات الرجال لدينا المصنفين أحمد أشرف وأحمد أسامة بالإضافة إلى صاحب الخبرة إسلام حامد والناشئين معتز وائل ومهند طارق، وسنخوض منافسات البطولة بالحد الأقصى وهو 12 لاعباً و 12 لاعبة وهم الستة الأوائل من المنتخب الأول و ال 4 الأوائل من منتخب الناشئين وال 2 الأوائل من منتخب الشباب، وذلك من أجل إعداد الناشئين والشباب لبطولات العالم.

واختتم العريان تصريحاته بأن مصر لديها فرصة كبيرة في استضافة بطولة العالم للكبار 2022 والتي كان مقرر إقامتها في الصين التي اعتذرت عن التنظيم .