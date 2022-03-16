شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني: مباراتنا أمام الأهلي قد تكون بدون جماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عادل أبو جريشة، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، على الأعداد الجماهيرية التي ستحضر في مباراة الأهلي والمريخ السوداني في استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وأكد عادل أبو جريشة في تصريحات تليفزيونية: "طلبنا حضور 4500 مشجع للمريخ و500 للأهلي، وهناك اجتماع مع الأجهزة الأمنية الساعة 2 وسيحسم الأمر بشكل رسمي غدًا".

وتابع: "المريخ السوداني هو من سيحدد عدد الجماهير مع الأمن غدًا.. وقد نطلب أن تكون المباراة بدون حضور جماهيري وننتظر الحسم في اجتماع غدًا".

وعن حقيقة رحيل كلارك المدير الفني للفريق، شدد أبو جريشة أن كل ما يتردد لا أساس له من الصحة، وأن المدرب تواجد في معسكر الفريق ولم يهرب وسيقود الفريق أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل.