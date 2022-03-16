شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتأهل إلى ربع نهائى بطولة كنارى كلاسيك للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصرى مصطفى عسل، لاعب النادى الأهلى المصنف الرابع عالميا، إلى الدور ربع النهائى لبطولة كنارى كلاسيك لرجال الاسكواش، والتى تستضيفها العاصمة الإنجليزية لندن، خلال الفترة بين 13 إلى 18 مارس الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار.

وفاز مصطفى عسل فى دور الـ16 على منافسه ناثان ليك بنتيجة 2-0 فى مباراة استغرقت 42 دقيقة، وجاءت نتيجة الشوطين كالتالي: 11-9, 11-9.

بينما خسر مروان الشوربجى أمام منافسه السويسرى نيكولاس مولر بنتيجة 2-1 فى مباراة استغرقت 30 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 6-11, 11-6، ليودع الشوربجى البطولة مبكرا.

يذكر أن الثلاثى، طارق مؤمن، فارس الدسوقى ومازن هشام، كانوا قد تأهلوا إلى ربع النهائى بعد خوض مباريات دور الـ16 أمس، لتضمن مصر 4 مقاعد فى ربع النهائى بعد تأهل عسل.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن تصنيف شهر مارس الجارى، حيث انتزع بول كول الصدارة من على فرج ليتراجع الأخير إلى المركز الثانى، واستقر محمد الشوربجى فى المركز الثالث، ومصطفى عسل لاعب النادى الأهلى فى المركز الرابع، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة فى المركز الخامس.