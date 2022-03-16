شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مجموعات سلاح فيريرا للتغلب على أزمة العدد الزائد للاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لجأ البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك، لطريقة تقسيم لاعبي الفريق لثلاث مجموعات من أجل التغلب علي العدد الكبير الذى يصعب علي أي مدرب اتقان العمل وسط هذا العدد الكبير.

وقرر فيريرا تقسيم لاعبى الزمالك الواصل عددهم لـ 37 لاعبا إلي ثلاث مجموعات، علي أن يتولي مساعديه تدريب كل مجموعة بشكل منفرد علي أن يكون المران بأكمله تحت إشراف المدير الفنى مع تحديده المهام التي تقوم بها كل مجموعة بالتنسيق مع مساعديه.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.