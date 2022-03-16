شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى.. الأهلى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 2022 مباراة افتتاحية للقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق فيوتشر نظيرة سموحة على استاد السلام.

فيديو.. فيوتشر يسحق سموحة برباعية.. وناصر ماهر يسجل أول هاتريك فى الدورى

حقق فريق فيوتشر بقيادة على ماهر الفوز على نظيره سموحة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويتصدر فريق الأهلى جدول ترتيب بطولة الدورى، بعد أن وصل إلى النقطة 28 من إجمالى 10 مباريات تم خوضها، فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى واحدة، سجل لاعبوه 30 هدفا، واهتزت شباكه بـ8 أهداف، ويحتل بيراميدز وصافة البطولة بعد أن خاض 11 لقاء، فاز فى 8، وتعادل فى اثنين، وخسر واحدة، ليصل رصيده إلى 26 نقطة، فى المركز الثانى خلف الأهلى، ويأتى الزمالك فى المركز الثالث برصيد 25 نقطة، حيث خاض 11 مباراة، فاز فى 8 مواجهات، وتعادل فى واحدة وخسر فى اثنين، وفيما يخص المركز الرابع فجاء فيه سموحة برصيد 23 نقطة وفى المركز الخامس فريق فيوتشر برصيد 19 نقطة.