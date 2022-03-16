شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فيوتشر: قدمنا أفضل مباراة لنا هذا الموسم وناصر ماهر مكسب كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق فيوتشر، بأداء لاعبيه عقب الفوز الكبير على سموحة برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري العام.

وقال عبد الكريم في تصريحات تليفزيونية: "حققنا فوزاً مهماً قبل توقف الدوري، وأمام منافس قوي بحجم سموحة الذي يسير بشكل مميز هذا الموسم تحت قيادة أحمد سامي، كما أن الفوز غاب عن الفريق أمام الزمالك ثم غزل المحلة".

وأضاف: "ناصر ماهر لاعب مميز ويسير بشكل رائع هذا الموسم، واستعاد مستواه المعهود وسجل ثلاثية رائعة منحتنا النقاط الثلاثة".

وتمكن فريق فيوتشر بقيادة على ماهر من الفوز على نظيره سموحة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.