شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة فيوتشر و سموحة في الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق فيوتشر بقيادة على ماهر من الفوز على نظيرة سموحة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء أهداف فريق فيوتشر عن طريق ناصر ماهر حيث أحراز ثلاث أهداف في الدقائق كل من 30 ، 48 ، 65 و هدف عن طريق محمد رضا في الدقيقة 55 .

وبهذة النتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة بينما يتوقف رصيد فريق سموحة عند النقطة 23 محتلا المركز الرابع .