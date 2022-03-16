شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: النظام والعدالة سر الانتصارات وناصر ماهر لاعب إمكانياته كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفريق فيوتشر، أن الفوز على سموحة برباعية هو نتاج عمل وجهد فني من الجهاز الفني واللاعبين طوال الفترة الماضية، موضحا أن النظام والعدالة لا بد أن يكون نتاجهما الانتصارات.

وتابع السقا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس على فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "تقديم أداء مميز هو أمر ليس بالصعب، إنما الاستمرارية على هذا التميز هو أصعب ما يواجه اللاعب والأجهزة الفنية لمنتخب مصر".

وواصل السقا: "ناصر ماهر لاعب كبير للغاية وتطور المستوى هو نتاج عمل علي ماهر مع الفريق الذى يرفع شعار الجهد فقط هو المعيار".

وتابع المدير الرياضي لفيوتشر: "لن تجد لاعبين متشابهين في العقلية، هناك لاعب نقطة ضعفه المال والخصومات، ولاعب نقطة ضعفه هو التحفيز النفسي، ولأننا كنا لاعبي كرة فطبيعي أن نفهم عقلية اللاعبين".

وعن ترشيحات لاعبين من فيوتشر للمنتخب في المعسكر المقبل أكد السقا: "لدينا الرباعي أحمد رفعت وعمر كمال وناصر ماهر ومحمود مرعي يستحقون التواجد في المنتخب، وعمر كمال يلعب وهو مصاب لكي يلحق بالمنتخب".

وأتم تصريحاته: "منتخب مصر يحتاج للروح أمام السنغال، هذا الجيل اتولد في مباراة كوت ديفوار ببطولة الأمم الأفريقية، لا نحتاج فنيات نحتاج روح قتالية وسنهزم أفضل فريق بالعالم".