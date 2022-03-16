شكرا لقرائتكم خبر عن 39 لاعبا شاركوا مع منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش قبل مواجهة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى كارلوس كيروش، لمباراتى منتخب السنغال المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022.

وكشف البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر، عن قائمة مبدئية تضم 9 لاعبين محترفين، وهم كالتالي: محمد صلاح لاعب ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، محمد الننى لاعب ارسنال، مصطفى محمد لاعب جالطة سراي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت، مصطفى فتحى لاعب التعاون السعودي، أحمد ياسر ريان مهاجم التاى سبور، أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور، كريم حافظ لاعب بنى مالتيا سبور.

ويعد كارلوس كيروش من المدربين الذين يمنحون الفرصة لعدد كبير من اللاعبين، حيث شارك 39 لاعبا مع كيروش خلال 18 مباراة فقط قادها حتى الآن.

وجاءت قائمة المشاركين مع كارلوس كيروش كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى

الدفاع: أحمد حجازى، محمود حمدى الونش، محمد حمدى، أحمد فتوح، عمر كمال، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، أيمن أشرف، محمود علاء، مروان داوود، باهر المحمدى، أحمد ياسين، أحمد فتحى

الوسط: عمرو السولية، حمدى فتحى، أحمد سيد زيزو، محمد الننى، محمد صلاح، عمر مرموش، تريزيجيه، رمضان صبحى، عبد الله السعيد، مصطفى فتحى، محمد مجدى أفشة، مهند لاشين، أحمد رفعت، إمام عاشور، طارق حامد، أحمد سمير، إبراهيم عادل

الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، أحمد ياسر ريان، مروان حمدى، أسامة فيصل

ويتصدر محمد شريف قائمة هدافى المنتخب مع كيروش الذى قاد الفراعنة في 18 مباراة حتى الآن، برصيد 3 أهداف على الرغم من عدم مشاركته بشكل أساسى مع كيروش في الفترة الأخيرة، ويأتي محمد صلاح وصيفا له برصيد هدفين.

ويعد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، الأكثر مساهمة في الأهداف مع منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش، حيث ساهم في 6 أهداف، سجل هدفين وصنع 4 أهداف، بينما يأتي محمد مجدى أفشة وصيفا له بـ4 أهداف وكذلك محمد شريف وعمرو السولية.