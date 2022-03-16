شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة إبراهيم يعود للتشكيل الأساسى فى البنك الأهلى أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، على مشاركة أسامة إبراهيم جناح أيمن الفريق في التشكيل الأساسى في المباراة القادمة أمام فاركو عقب الشفاء من الإصابة.

وغاب أسامة إبراهيم لاعب فريق البنك الأهلى عن المباريات الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها بشد في العضلة الخلفية، والتي على إثرها قام بالراحة لمدة 10 أيام.

وتوجه فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عقب المران الجماعي مساء الثلاثاء إلى الإسكندرية استعداداً لمواجهة فريق فاركو، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة باستاد الإسكندرية يوم الخميس المقبل في الثالثة عصراً، واصطحب خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعبا استعداداً للمباراة .

وجاءت القائمة علي النحو التالي :

في حراسة المرمي: محمود الزنفلي - أحمد صبحي.

في خط الدفاع: أمير مدحت - احمد ياسين - احمد العش - أسامة إبراهيم - محمد مصطفي ميدو - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - ابراهيم السيد.

خط الوسط: أحمد سعيد - محمود سيد - محمد لعبه - معروف يوسف - محمد بسيوني - محمد حامد - محمد هلال - موسي دياوارا - شادي رضوان.

خط الهجوم: فادي فريد - ناصر منسي - أسامة فيصل.