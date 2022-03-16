7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 2022

يدرس الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش الاعتماد على إمام عاشور لاعب الزمالك ، في مركز الظهير الأيمن كاختيار ثاني ، حيث يعد عمر كمال عبد الواحد هو اللاعب الأول في هذا المركز في اختيارات الخواجة البرتغالى.