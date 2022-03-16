شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية ، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في نهاية شهر يناير الماضي وأبعدته عن الأهلي قرابة شهرين.
إمام عاشور "ظهير أيمن" ثانى فى المنتخب أمام السنغال
يدرس الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش الاعتماد على إمام عاشور لاعب الزمالك ، في مركز الظهير الأيمن كاختيار ثاني ، حيث يعد عمر كمال عبد الواحد هو اللاعب الأول في هذا المركز في اختيارات الخواجة البرتغالى.