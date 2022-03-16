اخبار الرياضه

7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة.

 

 

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية ، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في نهاية شهر يناير الماضي وأبعدته عن الأهلي قرابة شهرين.

 

إمام عاشور "ظهير أيمن" ثانى فى المنتخب أمام السنغال

يدرس الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش الاعتماد على إمام عاشور لاعب الزمالك ، في مركز الظهير الأيمن كاختيار ثاني ، حيث يعد عمر كمال عبد الواحد هو اللاعب الأول في هذا المركز في اختيارات الخواجة البرتغالى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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