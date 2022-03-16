شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر: تربيت فى الأهلى 13 سنة ومحظوظ بتواجدى فى فيوتشر وعقدى 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناصر ماهر، لاعب نادى فيوتشر: "محظوظ بالتواجد فى نادى فيوتشر وتألقى يدل على اجتهادى وإخلاصى فى التدريبات"، بعد تسجيله هاتريك فى مباراة فريقه أمام سموحة فى المباراة، التى أقيمت مساء الثلاثاء فى إطار الأسبوع الثالث عشر من الدورى.

وأكد ناصر ماهر خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "محظوظ بالتواجد مع نادى فيوتشر ووقعت 4 سنوات مع النادى، وأشعر براحة كبيرة وأنى محظوظ بتواجدى فى صفوف فيوتشر".

وأضاف ناصر ماهر: "تألقى فى سموحة ثم العودة إلى الأهلى وعدم لعبى ثم التألق مع فيوتشر ده دليل على أنى بشتغل جامد ودليل على اجتهادى وإخلاصى فى التدريبات، واللعب بشكل مستمر يمنح اللاعب الثقة وتقديم مستوى مميز".

وتابع: "تربيت فى الأهلى 13 سنة ومتعود على الضغوط سواء البطولات أو تحت ضغط الجماهير، وتألقى سيجعل الجميع يتحدث تانى عنى ولا صحة لما قيل عن تراجع مستواى بسبب الضغوط الجماهيرى، وكريم نيدفيد موهبة كبيرة وسعيد جدا بعد عودته القوية وتألقه".

وتمكن فريق فيوتشر بقيادة على ماهر من الفوز على نظيرة سموحة برباعية نظيفة في المباراة التى جمعتهما على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت أهداف فريق فيوتشر عن طريق ناصر ماهر، حيث أحراز ثلاث أهداف في الدقائق كل من 30، 48، 65 وهدف عن طريق محمد رضا في الدقيقة 55.

بهذه النتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما توقف رصيد فريق سموحة عند النقطة 23 محتلا المركز الرابع.