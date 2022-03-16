شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يستعد لوديتى البرازيل بالمركز الأوليمبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر الأول للرجال لكرة اليد تدريباته اليومية بالمركز الأوليمبي بالمعادى، وذلك استعدادا لخوض مبارتين ودياتين أمام منتخب البرازيل يومى 17 و19 مارس الجارى.

ويخوض منتخبنا الوطنى المصرى تدريباته بالمركز الأوليمبي على فترتين يوميا صباحا ومساء، ودخل منتخبنا الوطنى المصرى فى معسكر مغلق تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا باروندو والمدرب المساعد روبن جارابايا أريناس فى توقف الأسبوع الدولى، حيث تأتى استعدادات منتخبنا الوطنى لخوض بطولة الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد والمقرر إقامتها فى الفترة من 11 إلى 18 يوليو العام الجارى بالمغرب.

ويضم معسكر المنتخب الوطنى المصرى كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عبد الرحمن حميد - عمر الوكيل بكار - احمد مؤمن صفا - احمد هشام سيسا - على زين - حسن وليد قداح - سيف الدرع - يحيى الدرع - مصطفى خليل - يحيى خالد - احمد الاحمر - محسن رمضان - اكرم يسرى - محمد سند - عمر خالد كاستيلو - ابراهيم المصرى - احمد عادل - وسام سامى نوار - محمد طارق.