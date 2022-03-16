شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت: لا أمتلك عروضا رسمية من الأهلي أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد رفعت، لاعب فريق فيوتشر، أنه يسعى لتحقيق المزيد من النجاحات مع فريقه الحالي، وأن الفريق يسير بخطى ثابتة حتى الآن في الدوري الممتاز.

وقال رفعت في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "حققت مع فيوتشر أفضل بداية خلال مسيرتي، وأنا سعيد مع الفريق ومع علي ماهر مدرب الفريق".

وتابع رفعت: "هناك تواصل بيني وبين جهاز المنتخب.. واللعب لمنتخب مصر مسئولية كبيرة، وأرغب في ارتداء قميص المنتخب خلال الفترة المقبلة ومساعدة الفراعنة في الصعود لكأس العالم".

وقال رفعت: "هناك تواصل بيني وبين جهاز منتخب مصر في الفترة الحالية لتشجيعي لتقديم أبرز ما لدي، ولا أمتلك عروضا رسمية من فريقي الأهلي والزمالك، وكل ما يثار ليس له أساس من الصحة".

وأضاف لاعب فريق فيوتشر أن المستوى المميز الذي ظهر به خلال بطولة كأس العرب جعله يملك بعض العروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قائلا: "تلقيت بعض العروض من الدوري السعودي، ولكن فيوتشر رفض رحيلي في منتصف الموسم".