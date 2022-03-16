شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تجدد إصابة الأمامية مع بيرسي تاو وغيابه عن مباراتى المريخ والهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي الأهلي كواليس إصابة بيرسي تاو، جناح الفريق الأحمر، بتمزق في العضلة الأمامية، كاشفا أن اللاعب اشتكى من آلام في العضلة الأمامية بعد مباراة صن داونز الجنوب أفريقي وأبلغ الجهاز الطبي بذلك.

أوضح المصدر أن تاو خضع لفحوصات طبية وأشعة بعد العودة من القاهرة على العضلة الأمامية، وأثبتت تجدد إصابة اللاعب في العضلة الأمامية التي لحقته في نهاية شهر يناير الماضي وأبعدته عن الأهلي قرابة شهرين.

وأكد المصدر أن الفحوصات التي خضع لها بيرسي تاو أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية وحاجته للعلاج من 4 إلى 6 أسابيع قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، مع العلم أن تاو تعافى مؤخرا من الإصابة في العضلة الأمامية، وهي نفس الإصابة التي حرمته من المشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات.

وتأكد غياب بيرسي تاو عن مباراتي الأهلي ضد المريخ والهلال السودانيين، وكذلك عن معسكر منتخب جنوب أفريقيا، رغم تلقيه استدعاء من قبل منتخب البافانا بافانا للتواجد في معسكر شهر مارس الجاري.

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخوض جلسات استشفائية اليوم، وذلك وفقًا ‏للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالى المباريات ‏ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا والسفر مؤخرا إلى جنوب أفريقيا.‏

ويخوض الأهلي مرانه عصر غد الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فريق المريخ ‏السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ‏لدوري أبطال أفريقيا. ‏

ويسبق مران الأهلي إجراء مسحة طبية للاعبين والجهازين الفني والإداري استعدادًا لمباراة ‏المريخ.‏ وكان الأهلي قد عاد من جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي بعد الانتهاء من مباراة صن داونز، ‏وحصل الفريق على راحة يومين. فيما اكتفى لاعبو الفريق اليوم بأداء جلسات استشفائية للتخلص من ‏حالة الإجهاد قبل مواجهة المريخ.‏