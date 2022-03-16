شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلى فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، والتى أعلنها حسام حسن المدير الفنى لمباراة الإسماعيلى غدا ضمن الأسبوع الثالث عشر، فى الخامسة والنصف مساء على استاد الجيش ببرج العرب، غيابات كثيرة ومؤثرة رغم أهمية المباراة للفريق.

وجاءت أهم هذه الغيابات: سعيدو سمبورى للإيقاف، ومورو سليفو للإصابة، وعبد السميع إبراهيم للإصابة، بالإضافة إلى إبراهيم حسن، نادر رمضان، محمد مجدى، حسام عاشور، مروان النجار، صبحى سليمان.

وفضل حسام حسن، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، تغيير ملعب تدريب الفريق ونقله إلى برج العرب على أن يؤدى تدريبه الأخير على ملعب الفندق لإبتعاد اللاعبين عن الأجواء المشحونة المتواجدة داخل النادى عقب الأنباء التى تناثرت عن رغبة مجلس الإدارة بفك الإرتباط مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن بعد هجوم عدد من الجماهير على السوشيال ميديا على الجهاز الفنى .

كانت نتائج الإتحاد السكندرى شهدت هزة كبيرة بالدورى وتأخر ترتيب الفريق، بالإضافة للخروج من دور الـ32 بكأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف .

ويلتقى الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى غدا فى الخامسة والنصف على ملعب برج العرب، وحذر حسام حسن اللاعبين من صحوة الدراويش ، مؤكدا أن المباراة لن تكون سهلة أمام خصم ليس أمامه سوى الفوز أو السقوط للهاوية لذلك ستكون المباراة بمثابة طوق النجاة للفريقين الإسماعيلى لمحاولة الهروب من النفق المظلم والاتحاد للهروب من غضب الجماهير وشبح الإقاله.