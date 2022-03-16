شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها: تجدد إصابة بيرسي تاو بتمزق في العضلة الأمامية وغيابه من 4 إلى 6 أسابيع، والاكتفاء بتدريبات استشفائية.
كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية ، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في نهاية شهر يناير الماضي وأبعدته عن الأهلي قرابة شهرين.
ووأكد المصدر أن الفحوصات التي خضع لها بيرسي تاو أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية وحاجته للعلاج من 4 إلى 6 أسابيع قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، مع العلم أن تاو تعافى مؤخرا من الإصابة في العضلة الأمامية، وهي نفس الإصابة التي حرمته من المشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات.
تأكد جاهزية محمد هاني ظهير أيمن الأهلي للمشاركة في المران الجماعية لفريقه غدا الأربعاء، بعد تعافي اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه الماضية ضد بيراميدز بالدوري.
وغاب محمد هاني عن المشاركة في مباراة صن داونز الأخير بدوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، وخضع لبرنامج تأهيلي قبل أن يتأكد سلامة اللاعب وجاهزيته للمشاركة في المران الجماعي ومن ثم المشاركة في مباراة المريخ السوداني يوم الجمعة المقبل.
أثبتت أشعة السونار التي خضع لها كريم فؤاد ظهير أيمن الأهلي سلامة العضلة الأمامية للاعب، بعدما تعرض لكدمة قوية خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة ضد صن داونز في رابع مواجهات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وعلم ”الخليج 365” أن الأشعة أثبتت سلامة العضلة الأمامية لفؤاد وأن الإصابة عبارة عن كدمة غير مؤثرة، على أن يخضع اللاعب لفحص طبي على هامش مران الفريق الأحمر غدا الأربعاء لحسم موقفه النهائي من المشاركة في مران الأهلي الجماعي من عدمه، وإن كان الأقرب هو مشاركة اللاعب في المران الجماعي بشكل طبيعي.
وقالت مصادر داخل المريخ لـ"الخليج 365" أن النادى تقدم بهذا الطلب بعدما ظهر اتجاها لإمكانية حضور عدد كبير من جمهور الأهلي المباراة، رغم أن النادى السوداني هو صاحب الأرض ومن حقه تحديد العدد للفريق المنافس مثلما حدث في المواجهة الأولي.
اكتفى فريق الأهلي بخوض جلسات استشفائية اليوم، وذلك وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب توالي المباريات ما بين بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا والسفر مؤخرا إلى جنوب إفريقيا.
ويخوض الأهلي مرانه عصر غد الأربعاء على ملعب التتش استعدادًا لمباراة فريق المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ينتظم صلاح محسن لاعب النادى الأهلى فى تدريبات فريقه بعد 10 أيام من الأن، حيث يواصل اللاعب تنفيذ البرنامج التأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وأجرى على أثرها جراحة فى مشطية القدم.
وتعرض صلاح محسن، للإصابة في مباراة الأهلي والجونة بكأس الرابطة، في وجه القدم، مما أدى إلى عدم استكماله للمباراة.