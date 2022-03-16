شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة وأبرزها: تجدد إصابة بيرسي تاو بتمزق في العضلة الأمامية وغيابه من 4 إلى 6 أسابيع، والاكتفاء بتدريبات استشفائية.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية ، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في نهاية شهر يناير الماضي وأبعدته عن الأهلي قرابة شهرين.

ووأكد المصدر أن الفحوصات التي خضع لها بيرسي تاو أثبتت إصابته بتمزق في العضلة الأمامية وحاجته للعلاج من 4 إلى 6 أسابيع قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، مع العلم أن تاو تعافى مؤخرا من الإصابة في العضلة الأمامية، وهي نفس الإصابة التي حرمته من المشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات.

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