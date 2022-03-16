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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة وأبرزها بدأت الجماهير المصرية في استلام التذاكر الخاصة بمباراة منتخب مصر أمام السنغال المقرر لها يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن بيرسي تاو جناح الفريق الأحمر تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الأمامية ، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في نهاية شهر يناير الماضي وأبعدته عن الأهلي قرابة شهرين.

محمد هانى يشارك فى مران الأهلي الجماعى غدا تأكد جاهزية محمد هاني ظهير أيمن الأهلي للمشاركة في المران الجماعية لفريقه غدا الأربعاء، بعد تعافي اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الضامة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة فريقه الماضية ضد بيراميدز بالدوري.

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