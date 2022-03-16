شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: فيوتشر تعامل باحترافية مع على ماهر.. وهذه تفاصيل إصابة بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عادل مصطفى، نجم الأهلي السابق، تفاصيل إصابة بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قبل مواجهة المريخ في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، موضحا: "تعرض بيرسي تاو لإصابة في العضلة الأمامية، وخضع لأشعة وهناك احتمالية لغيابه من 4 أسابيع إلى 6 بعد الإصابة".

وأضاف: "بيرسي تاو من اللاعبين المميزين، ونتمنى أن يعود سريعا، خاصة أن اللاعب قام بطفرة على مستوى الخط الأمامي في صفوف الأهلي، وغياب بيرسي تاو عن مباراتي المريخ والهلال سيؤثر سلبا على الأهلي إذا لم يلحق اللاعب بالمباراتين".

وأشاد عادل مصطفى نجم الأهلي السابق، في تصريحات تليفزيونية بمجلس إدارة نادي فيوتشر، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم اليوم على سموحة برباعية نظيفة بالدوري المصري هذا الموسم، قائلا: "ناصر ماهر أصبح لاعبا ناضجا، وأصبح لديه شراسة هجومية وإيجابي أكثر على المرمى، ناصر ماهر يقدم موسما رائعا".

وأوضح: "أحمد رفعت يقدم مستوى ممتاز، وفيوتشر فقد العديد من العناصر خلال مباراة غزل المحلة للإصابة، ولذلك تعثر ولكنه يسير بخطى ثابتة ومن الفرق التي استفادت من توقف الدوري، والفريق تكون في 25 يوما فقط".

واختتم حديثه قائلا: "لاعبو فيوتشر كانوا يحتاجون إلى الانسجام، والبعض توقع رحيل علي ماهر عن تدريب الفريق، ولكن إدارة فيوتشر تعاملت بشكل احترافي مع الأمر".