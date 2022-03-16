شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 20200 العديد من الأخبار على رأسها مواصلة الفريق الأبيض لتدريباته استعدادا لمواجهة بيترو اتليتكو المقرر إقامتها السبت المقبل بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا .

جلسة خاصة بين فيريرا والونش بتدريبات الزمالك.. تعرف على السبب

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، على هامش تدريب اليوم الثلاثاء الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

فيريرا يحاضر لاعبى الزمالك وتدريبات فنية خاصة للسداسى الشاب القى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك محاضرة فنية على اللاعبين ، داخل أرضية ملعب عبداللطيف أبورجيلة ، خلال مران اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة، وقام فيريرا بشرح بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة للاعبين وذلك في حضور جهازه المعاون مسحة طبية للاعبى الزمالك قبل السفر لأنجولا خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري، لمسحة طبية قبل تدريب اليوم الثلاثاء للكشف عن فيروس كورونا المستجد ، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

شيكابالا يواصل خوض برنامجه التأهيلي فى "الجيم"

واصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، خوض البرنامج التأهيلي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني للأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها وهي عبارة عن شد في عضلة السمانة.

انتظم حازم إمام لاعب الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، التي أقيمت بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء ،استعدادا لمباراة بترو أتليتكو الانجولي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.