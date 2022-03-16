شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى.. "زيزو" يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 15 / 3 / 2022 مباراة افتتاحية للقاءات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق فيوتشر نظيره سموحة على استاد السلام.

فيديو.. فيوتشر يسحق سموحة برباعية.. وناصر ماهر يسجل أول هاتريك فى الدورى

حقق فريق فيوتشر بقيادة على ماهر الفوز على نظيره سموحة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

عزز أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، تصدره لجدول هدافي بطولة الدوري، برصيد 8 أهداف واحتل المركز الثاني كل من مروان حمدي، لاعب سموحة، وجوب مابولولو، لاعب الاتحاد السكندري، برصيد 6 نقاط.