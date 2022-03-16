شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فيوتشر يسحق سموحة برباعية.. وناصر ماهر يسجل أول هاتريك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر بقيادة على ماهر الفوز على نظيره سموحة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ13 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء أهداف فريق فيوتشر عن طريق ناصر ماهر حيث أحراز ثلاث أهداف في الدقائق كل من 30 ، 48 ، 65 ليبصم على أول هاتريك فى الدورى المصري الموسم االحالى ،و جاء الهدف الرابع هدف عن طريق محمد رضا في الدقيقة 55 .

بهذه النتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة بينما يتوقف رصيد فريق سموحة عند النقطة 23 محتلا المركز الرابع .

وجاءت أحداث اللقاء سيطرة كبيرة من قبل لاعبى فريق فيوتشر منذ الدقائق الأولى حيث قام أحمد رفعت بتسجيل هدف التقدم و لكن قام الحكم محمد الصباحى بإلغاء الهدف بداعى التسليل و عقب ذلك تقدم الفريق بالاهداف بشكل قوى عن طريق ناصر ماهر و محمد رضا و محاولات أيضا من الثنائى أحمد رفعت و أحمد رضا بينما على صعيد فريق سموحة التي غاب التركيز عن معظم لاعبيه و جاءت محاولاته من قبل مروان حمدى و عبد الكريم الوادى .

وفى ظل ابتعاد التركيز عن لاعبى فريق سموحة أيضا و الاعتراضات من قبل الجهاز الفني أشهر الحكم محمد الصباحى الكرت الأحمر أحمد سامى للفريق السكندرى فى الدقيقة 52 بسبب الاعتراض و عقب ذلك أشهر الطرد للمدافع رجب نبيل عقب تدخل عنيف فى الدقيقة 58 .

وخاض فريق سموحة بقيادة أحمد سامى بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. الهانى سليمان

خط الدفاع .. رجب نبيل ، أحمد بيكهام ، خالد عبد الفتاح ، أحمد شكرى

خط الوسط .. محمود حليمو ، محمد كناريا ، مصطفى الخواجة ، حسين فيصل

الهجوم .. عبد الكريم الوادى ، مروان حمدى

بينما جاء فريق فيوتشر بقيادة على ماهر والتي يضم كل من :

حراسة المرمى .. محمود حمدى

خط الدفاع .. محمود مرعى ، سعد سمير ، عمر كمال ، جونيثان

خط الوسط .. ناصر ماهر ، كريم نيدفيد ، أحمد رضا

الهجوم .. أحمد عاطف ، أحمد رفعت ، أشرف مجدى