شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: كاف لم يخطرنا بموعد مباراة الهلال.. وهذه كواليس التعاقد مع أحمد سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على أزمة الحضور الجماهيري في مباراة المريخ المقبلة بالجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقال سعد شلبي في تصريحات تليفزيونية: "هناك اتفاق بين الأهلي والمريخ لاستضافة مباريات الفريق السوداني على ملعب السلام بدوري الأبطال، والاتحاد الأفريقي هو المتحكم في قواعد الحضور الجماهيري في البطولة، والمريخ يملك الحقوق التجارية، ومن ضمنها التذاكر لأن هناك بعض الحقوق يمتلكها الاتحاد الأفريقي".

وأضاف سعد: "علاقتنا رائعة بالمريخ والنادي السوداني عريق وتاريخ، وحريصون دوما على أن تكون علاقتنا بالأندية العربية مميزة، نحن نحترم كاف، والسلطات الوطنية المصرية التي تُنظم قواعد الحضور الجماهيري في المباريات التي تستضيفها مصر".

وواصل المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لم يحدد موعد مباراة الهلال في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بشكل رسمي حتى الآن، موضحا: "كاف لم يرد حتى الآن بشكل رسمي على شكوى الأهلي ضد صن داونز، ولم يتم إخطارنا بأي رد رسمي بعد تلك الشكوى".

وفى سياق آخر، قال سعد: "رئيس النادي الأهلي حرص على التواصل مع نادي الشمس لكوننا نحرص دائما على العلاقات مع الأندية وليس الشق القانوني فقط، ونبهنا على المدرب أحمد سالم عدم استلام مهمته في النادي الأهلي لتدريب فريق اليد إلا بعد إنهاء كافة الإجراءات بشكل كامل مع نادي الشمس، والأهلي حرص على استئذان نادي الشمس قبل التعاقد مع مدرب فريق كرة اليد".