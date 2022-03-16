شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فيصل يعود لقيادة هجوم البنك الأهلى أمام فاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أسامة فيصل مهاجم فريق البنك الأهلى والمعار من الزمالك للمشاركة في التشكيل الأساسى أمام فاركو في المواجهة القادمة عقب الشفاء من الإصابة تعرض لها بشد فى العضلة الخلفية .

ويعد أسامة فيصل من أفضل العناصر الهجومية في بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الحالي حيث تمكن من احراز 4 أهداف حتى الان خلال المشاركة في 16 مباراة .

و توجه فريق البنك الأهلي عقب المران الجماعي اليوم متوجهاً للإسكندرية استعداداً لمواجهة فريق فاركو ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز .

ومن المقرر أن تقام المباراة بستاد الاسكندريه الخميس المقبل في الثالثة عصراً واصطحب خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 22 لاعبا استعداداً للمباراة .

وجاءت القائمة علي النحو التالي :

حراسة المرمي

محمود الزنفلي - أحمد صبحي

خط الدفاع

أمير مدحت - احمد ياسين - احمد العش - أسامة إبراهيم - محمد مصطفي ميدو - عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - ابراهيم السيد

خط الوسط

أحمد سعيد - محمود سيد - محمد لعبه - معروف يوسف - محمد بسيوني - محمد حامد - محمد هلال - موسي دياوارا - شادي رضوان

خط الهجوم

فادي فريد - ناصر منسي - أسامة فيصل.