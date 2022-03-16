رسميا.. برشلونة يعلن تغيير اسم ملعبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي برشلونة الإسباني توصله لاتفاق بشأن "شراكة استراتيحية طويلة الآمد في الرياضة والترفيه" مع "سبوتيفاي"، سترعى بموجبها منصة الموسيقى السويدية الشهيرة استاد كامب نو.

وذكر برشلونة في بيان اليوم الثلاثاء "اسم المنصة سيظهر على مقدمة قميص فريقي الرجال والسيدات وقمصان التدريبات لمدة أربعة مواسم".

وأضاف البيان "للمرة الأولى ستصبح المنصة الصوتية العالمية شريكا في اسم الملعب، الذي سيتحول اسمه إلى سبوتيفاي كامب نو".

وتمتد الشراكة حتى عام 2026 وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنها قد تدر على برشلونة حوالي 70 مليون يورو (77 مليون و700 آلف دولار) في الموسم.

ولكن هذه الشراكة ينبغي التصديق عليها أولا من جانب أعضاء الجمعية العمومية الاستثنائية، والتي سوف تُعقد بشكل افتراضي يوم الثالث من أبريل المقبل.