أتلتيكو مدريد يُقصي مانشستر يونايتد ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حسم أتلتيكو مدريد تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على مانشستر يونايتد في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بهدف دون رد.

وسجل رينان لودي هدف الفوز لأتلتيكو مدريد، في الدقيقة 41 من عمر المباراة.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى دور الـ8 بدوري الأبطال، بإجمالي مجموع المباراتين بنتيجة (2-1).

تفاصيل المباراة

كاد إيلانجا لاعب مانشستر يونايتد من التسجيل في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بعدما توغل برونو فيرنانديز داخل منطقة الجزاء وأرسل عرضية من الجهة اليمني ليسددها إيلانجا بباطن القدم ولكن الكرة تصطدم في القائم الأيسر.

وسدد دي بول كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ولكن دي خيا يتصدي لها ببراعة ويخرجها إلي ركلة ركنية.

وطالب لاعبو مانشستر يونايتد، حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء في الدقيقة 22 من زمن المباراة، بعد كرة مشتركة بين برونو فيرنانديز ومدافع أتلتيكو مدريد، ولكن الحكم لم يحتسب شيء.

وتمكن جواو فيليكس من تسجيل هدف التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل على يورينتي صانع الهدف.

واستطاع رينان لودي لاعب أتلتيكو مدريد من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 41 من زمن المباراة، بعدما أرسل أنطوان جريزمان كرة عرضية، حولها لودي برأسية في شباك دي خيا.

وتألق أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، بعد أن تصدى لكرة رأسية من فاران، لترتد إلى رونالدو الذي سدد كرة مقصية، ولكن حارس أتلتيكو يتصدى لها مجدداً.

وتواصلت محاولات مانشستر يونايتد على مرمى أتلتيكو ولكن دون جدوى، ليتأهل الفريق الإسباني إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.