أتلتيكو مدريد يٌقصي مانشستر يونايتد ويصعد إلى ربع النهائي



حقق أتلتيكو مدريد إنجازاً كبيراً باقتناصه بطاقة الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بانتصاره على مستضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد في إياب الدور ثمن النهائي.



وتأهل أتلتيكو بعد أن حسم مجموع مباراتي الذهاب والعودة لصالحه بهدفين مقابل هدف.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).



وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بقوة واندفع هجوميا ونشط في صفوفه لاعب الوسط الشاب أنتوني إيلانغا ولكن بدون فاعلية حقيقية على مرمى أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد.



واستغل الفريق الإسباني على أكمل وجه اندفاع أصحاب الأرض فتمكن من تسجيل هدف التقدم من هجمة خاطفة انتهت عند البرازيلي رينان لودي الذي ارتقى للكرة وسددها برأسه معلناً هدف التقدم لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 41.



وحاول لاعبو يونايتد إدراك التعادل في الشوط الثاني إلا أن دفاع أتلتيكو المنظم منع أصحاب الأرض من تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى حارس الفريق الإسباني يان أوبلاك.

