المحكمة الرياضية لم تتخذ قرارا بشأن استبعاد منتخب روسيا من مونديال قطر

أيّدت المحكمة الدولية الرياضية (كاس) -اليوم الثلاثاء- استبعاد الأندية الروسية من المسابقات الأوروبية لكرة القدم، لكنها لم تتخذ قرارا بعد بشأن استبعاد المنتخب الروسي من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.



وقالت المحكمة -في بيانها الصادر اليوم- إنها ستبتّ بحلول مطلع الأسبوع المقبل في عدم السماح للأندية الروسية بالمشاركة أيضا في مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



ويسري ذلك أيضا على فرص منتخب روسيا في المشاركة في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر.



ومن المفترض أن يلتقي المنتخب الروسي نظيره البولندي في الـ24 من الشهر الجاري في إطار الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر.



وكان الاتحاد الروسي لكرة القدم تقدّم باعتراض لدى (كاس) على قراري (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باستبعاد روسيا من كل مسابقات الاتحادين على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.



وسيظل قرار يويفا باستبعاد الأندية الروسية ساريا في الوقت الحالي بعد قرار (كاس) الصادر اليوم الثلاثاء، وستتواصل إجراءات المحكمة في الأيام المقبلة، وقالت المحكمة -في بيانها- إنها لم تحدد موعدا بعد لعقد جلسة استماع.



(الجزيرة)