الامارات | أتلتيكو مدريد يطرد رونالدو ومانشستر يونايتد "التعيس" من دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يطرد رونالدو ومانشستر يونايتد "التعيس" من دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجز أتلتيكو مدريد الإسباني مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، الثلاثاء، على ملعب أولد ترافورد في إياب دور الـ16، إذ كان الفريقان قد تعادلا ذهاباً في مدريد 1-1.

وسجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد رينان لودي في الدقيقة 41، ليتأهل رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى الدور ربع النهائي.

وقدم مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو أداء تعيساً أدى إلى خروج الفريق من البطولة التي كانت بالماضي المفضلة لـ"الدون".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news