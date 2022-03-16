الامارات | «دور المجموعات الآسيوي» يغلق في وجه بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن «دور المجموعات الآسيوي» يغلق في وجه بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع فريق بني ياس مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم مبكراً، بخسارته المفاجئة على أرضه وأمام جماهيره بهدفين دون رد، أمام منافسه فريق ناساف الأوزبكي، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، على استاد الشامخة، ضمن الملحق المؤهل لدور المجموعات، في لقاء سيطر فيه أصحاب الأرض على مجريات اللقاء، لكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة، في حين تسببت الأخطاء الدفاعية في خسارتهم.

وسينضم الفريق الأوزبكي للمشاركة ضمن المجموعة الخامسة التي تقام بنظام التجمع في السعودية إلى جوار أندية الفيصلي السعودي والسد القطري والوحدات الأردني.

وكان «السماوي» يمني نفسه بالتأهل لمرحلة المجموعات لإنقاذ موسمه بعد الخروج من جميع البطولات المحلية، وصعوبة مهمته في المنافسة على لقب دوري المحترفين، لكن الخروج الآسيوي شكل صدمة جديدة للفريق، الذي كانت الآمال معقودة عليه للانضمام إلى بقية الأندية الإماراتية المشاركة في مرحلة المجموعات.

واستغل لاعبو ناساف الأخطاء الدفاعية وسجلوا هدفي اللقاء، إذ جاء الأول في الدقيقة 27 بخطأ في التغطية، حينما تلقى شيرزود نصر الله تمريرة عرضية خلف خط الدفاع، ليواجه المرمى ويضعها بكل سهولة في شباك فهد الظنحاني، فيما جاء الهدف الثاني بخطأ دفاعي أيضاً، بعد أن حصل حسين نورشايف على الكرة داخل منطقة الجزاء، واستغل حالة التوهان الدفاعي وسجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 75، لينتهي اللقاء 2-صفر.

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