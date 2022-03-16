الامارات | مدرب منتخب الصالات: تابعت معظم مباريات الموسم كي لا أظلم أي لاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الصالات: تابعت معظم مباريات الموسم كي لا أظلم أي لاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب منتخب الصالات، عبدالرؤوف عمر، أنه والجهاز الفني للمنتخب كانوا دقيقين جداً في اختيار اللاعبين الذين انضموا لأبيض الصالات، وحريصين على منح الفرصة لأفضل اللاعبين استعداداً لخوض التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة آسيا، والتي تستضيفها الفجيرة أبريل المقبل.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «حرصت على متابعة النسبة الأكبر من مباريات الموسم، وفي مختلف البطولات، كي لا نظلم لاعباً تميز في مباراة أو أكثر من فريق غير منافس دون أن تتم دعوته للمنتخب، وهو الأمر الذي أعطى دافعاً قوياً لجميع اللاعبين أن يقدموا أفضل عطاء طموحاً بالانضمام للمنتخب، ما أسهم برفع المستوى الفني للمباريات».

وأضاف: «أبقينا الباب مفتوحاً على جميع اللاعبين وأخذت بعين الاعتبار دعوة اللاعبين الذين شاركوا في البطولة العربية التي أقيمت في مصر باستثناء ثلاثة لاعبين لظروف خاصة، وذلك للحفاظ على الاستقرار الفني ودعم تطلعات اللاعبين».

وعن مستوى المنتخبات المشاركة في التصفيات الآسيوية والتي تضم الأبيض مع العراق والبحرين في مجموعة واحدة قال المدرب: «لا يوجد منتخب سهل، لكن نظام البطولة مرن بحيث يحتاج المنتخب إلى فوز واحد أو تعادلين للتأهل للنهائيات التي ستقام في دولة الكويت».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news