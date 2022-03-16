الامارات | «أبهات» بطل سباق مهرجان منصور بن زايد في الكويت

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبهات» بطل سباق مهرجان منصور بن زايد في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، رحلاته برعاية سباق للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار نادي الصيد والفروسية بدولة الكويت الشقيقة، ضمن مبادرات المهرجان برعاية العديد من سباقات الخيول العربية الأصيلة، محلياً وخليجياً ودولياً.

ونجح الجواد «أبهات» لسالم عصام الرومي، وبإشراف المالك نفسه، وقيادة علي الفرماوي، في انتزاع لقب كأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في سباق اتسم بالإثارة والتشويق، بعد تفوقه بفارق عنق عن غريمه «شديد» للنشامى، بإشراف حيدر يوجا، وقيادة فيصل الفرماوي.

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