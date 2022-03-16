الامارات | الشارقة ينجح في «المحلق» ويحجز مقعده في «الأولى»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة ينجح في «المحلق» ويحجز مقعده في «الأولى» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصد فريق الشارقة بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، إثر فوز على ضيفه الزوراء العراقي بركلات الجزاء الترجيحية 7-6، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس على استاد نادي الشارقة، في المباراة الفاصلة ضمن الملحق المؤهل لدور المجموعات، وسيلعب الشارقة في المجموعة الأولى، التي تضم فرق الهلال السعودي والريان القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي. وتصدى حارس الشارقة عادل الحوسني لركلة الجزاء السابعة للفريق العراقي.

تقدم الزوراء بهدف السبق عن طريق سعد عبدالأمير «60»، وأعاد اللاعب البديل خالد باوزير فريقه إلى أجواء المباراة مجدداً، بعدما سجل هدف التعادل من ركلة جزاء «88».

وشهد الشوط الثاني من الوقت الأصلي للمباراة إهدار لاعب الشارقة البرازيلي كايو لوكاس ركلة جزاء «53»، فيما حصل حارس مرمى العراق جلال حسن على بطاقة حمراء «122»، وبلغ عدد الحضور الجماهيري في المباراة 2200 مشجع.

بادر الشارقة بالهجوم، وقاد أكثر من محاولة، بقيادة البرازيليين كايو لوكاس وبيرنارد دوراتي وسيف راشد، للوصول إلى شباك الفريق العراقي، لكنها افتقدت التركيز واللمسة الأخيرة. وسنحت للشارقة خلال الشوط الأول العديد من الفرص السهلة، التي كان يمكن ترجمتها إلى أهداف، أبرزها تسديدة كايو «22» التي صدها الحارس، وأخرى كانت لبيرنارد دوراتي «41».

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