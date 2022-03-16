الامارات | قمة القيادات الرياضية تنطلق بـ «كيف ازدهرت الرياضة في أبوظبي والشرق الأوسط؟»

شكرا لقرائتكم خبر عن قمة القيادات الرياضية تنطلق بـ «كيف ازدهرت الرياضة في أبوظبي والشرق الأوسط؟» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق اليوم أعمال قمة القيادات الرياضية العالمية، بنسختها الرابعة التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بمركز المؤتمرات بحلبة مرسى ياس على مدى يومين، وتقام خلالها 12 جلسة، بواقع ست جلسات في كل يوم، بمشاركة 400 من قادة الرياضة.

وتناقش القمة أبرز مستجدات صناعة الرياضة العالمية من خلال أربعة محاور رئيسة، هي: القيادة، التكنولوجيا، الإبداع، والخبرة، كما تهدف إلى معرفة التحديات والفرص، وتبادل الخبرات، والأفكار والآراء بشأن تطور الرياضة.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان له إن «القمة تأتي ضمن خططه ومساعيه الدؤوبة لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية العالمية، حيث تهدف لمناقشة كل ما هو جديد في قطاع الرياضة تحت سقف واحد».

من جهته، قال أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني: «نرحب بالجميع هنا في أبوظبي الوجهة الرياضية العالمية الأبرز، وتحديداً في إحدى أبرز حلبات سباقات السيارات حول العالم، متمنين طيب الإقامة للجميع في العاصمة الحبيبة»، مؤكداً أن أبوظبي تواصل حضورها المتقدم في تنظيم الفعاليات الكبرى وصناعة الحقبة الجديدة في عالم الرياضة، مبيناً أن «أعمال القمة ستسهم بتقديم تجارب ومخرجات مهمة في مسيرة التطورات الرياضية العالمية، بما يخدم رياضة الإمارات، ويعزز شراكتها مع المؤسسات الدولية المرموقة».

وأضاف: «مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، يحرص باستمرار عن سبل وخطوات التطوير والارتقاء الرياضي، ومن هذا المنطلق جاء تنظيم قمة القيادات الرياضية العالمية التي تمثل محطة وفرصة للمشاركين للاطلاع على تجارب المتحدثين، بما في ذلك الشراكات العالمية المبرمة بين مختلف الجهات، وأبرز مستجدات المشهد الرياضي العالمي».

برنامج اليوم الأول

يبدأ برنامج اليوم الأول من أعمال القمة عند الساعة 8:30 صباحاً بفتح باب التسجيل، وتسليم تصاريح المشاركة، ثم تنطلق الجلسة الافتتاحية عند الساعة 9:45 – 10:15 صباحاً بعنوان «نظرة على عالم الرياضة أواخر عام 2021 وبداية عام 2022، كيف ازدهرت الرياضة في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط؟»، ويتحدث خلالها الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ومؤسس ورئيس «ليدرز» جيمي ورل.

الجلسة الثانية عند الساعة 10:15-10:45 (تسويق كرة القدم في العصر الجديد)، ويتحدث فيها كل من: المدير التجاري لنادي سلتيك الأسكتلندي أدريان فيلبي، المدير التجاري لاتحاد كرة القدم الإنجليزي نافين سينغ، الرئيس التنفيذي للعمليات لنادي بيراميدز المصري خالد بدر، وتتناول محاور الجلسة فتح مصادر جديدة للإيرادات، بناء نموذج عمل مستدام لكرة القدم للسيدات، الشراكات المراد توقيعها.. وكيف تبدو؟

الجلسة الثالثة بعنوان «كيف تتعامل الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية مع الأسواق الدولية؟»، وذلك خلال الفترة 11:25 – 12:00، والرابعة عند الساعة 12:00 – 12:40 الظهر بعنوان «كيفية مزج استضافة الأحداث واقعياً ورقمياً»، والجلسة الخامسة عند الساعة 14:00 – 14:40 ظهراً بعنوان «تطوير كرة القدم حول العالم»، والجلسة السادسة الختامية لليوم الأول عند الساعة 14:40 – 15:20 ظهراً بعنوان «إطلاق العنان لرياضة المرأة».

• 12 جلسة تقام على مدى يومين بمشاركة 400 من قادة الرياضة.

العواني:

• «أبوظبي تواصل حضورها المتقدم في تنظيم الفعاليات الكبرى وصناعة الحقبة الجديدة في عالم الرياضة».



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