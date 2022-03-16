الامارات | كأس الدراجات الهوائية تنطلق الأحد في جزيرة الحديريات

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الدراجات الهوائية تنطلق الأحد في جزيرة الحديريات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للدراجات، ونادي أبوظبي للدراجات، عن تنظيم كأس رئيس الدولة للدراجات الهوائية، الأحد المقبل، في جزيرة الحديريات في أبوظبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي، والنائب الثاني لرئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات محمد القبيسي، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية النخيرة الخييلي.

ويشارك في السباق الذي تبلغ مسافته 100 كلم فرق من الأندية والهواة، تضم أكثر من 200 دراج من فئات الكبار والشباب والناشئين.

من جهته، قال الهاشمي: «كأس رئيس الدولة للدراجات محطة جديدة، تبرهن على حجم استفادة رياضتنا من المكاسب العالمية، وانعكاسها الكبير على تطور فرقنا وأنديتنا المشاركة»، متمنياً التوفيق والنجاح لكل الفرق في الحدث المرتقب.

وسيشارك في المنافسات فرق أندية النصر وشباب الأهلي وأبوظبي للدراجات والحمرية والعربي والفجيرة والتعاون ودبا الحصن والرمس ومصفوت وخورفكان، كما ستشارك فرق الهواة: تورك والوثبة وياسي وربدان والشعفار وشرطة دبي وتريك ام 7 والعين وتريك يو أيه أي وشارجة ترايثلون.

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