الامارات | ختام سباق مصفوت الجبلي بمشاركة 300 عدّاء

شكرا لقرائتكم خبر عن ختام سباق مصفوت الجبلي بمشاركة 300 عدّاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبنجاح لافت، منافسات سباق مصفوت الجبلي للجري بنسخته الثانية، إذ حظي الحدث بمشاركة كبيرة وصلت إلى 300 عدّاء ومتسابق من المحترفين والهواة ومحبّي رياضة الجري، الأمر الذي يؤكّد على المكانة الرائدة للإمارة، التي تمكّنت من تحقيقها بصفتها وجهة سياحية عالمية قادرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات.

وقالت دائرة التنمية السياحية في عجمان، في بيان أمس: «يعد السباق الذي يقام في منطقة مصفوت الجبلية في عجمان، أحد أهم الفعاليات الرياضية التي تقيمها دائرة التنمية السياحية لإبراز المناطق الطبيعية للإمارة كوجهة متميزة للسياحة الرياضية، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة المحلية والدولية».

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