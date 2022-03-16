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الامارات | ختام سباق مصفوت الجبلي بمشاركة 300 عدّاء

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عجمان ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ختام سباق مصفوت الجبلي بمشاركة 300 عدّاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت دائرة التنمية السياحية في عجمان، وبنجاح لافت، منافسات سباق مصفوت الجبلي للجري بنسخته الثانية، إذ حظي الحدث بمشاركة كبيرة وصلت إلى 300 عدّاء ومتسابق من المحترفين والهواة ومحبّي الجري، الأمر الذي يؤكّد على المكانة الرائدة للإمارة، التي تمكّنت من تحقيقها بصفتها وجهة سياحية عالمية قادرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات.

وقالت دائرة التنمية السياحية في عجمان، في بيان أمس: «يعد السباق الذي يقام في منطقة مصفوت الجبلية في عجمان، أحد أهم الفعاليات التي تقيمها دائرة التنمية السياحية لإبراز المناطق الطبيعية للإمارة كوجهة متميزة للسياحة الرياضية، وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة المحلية والدولية».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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